Invia un messaggio al suo medico: «Mi sto suicidando». Salvato in extremis dai carabinieri

Ha mandato un messaggio al suo medico annunciando che si sarebbe suicidato. Il dottore ha avvisato immediatamente i carabinieri che sono intervenuti riuscendo a salvare l'uomo.

E' accaduto a Sermoneta dove i carabinieri hanno raggiunto l’indirizzo di residenza del 31enne che voleva suicidarsi. Con l’ausilio dei Vigili del Fuoco sono riusciti a entrare nell’abitazione rinvenendo il corpo del giovane privo di sensi dopo aver assunto una massiccia dose di psicofarmaci.

L'uomo è stato poi soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all'ospedale di Latina in codice rosso, ma fortunatamente non in pericolo di vita.