Maltempo, scuole chiuse in alcune città per pioggia e neve. Da Asti a Pistoia, ecco quali. Le ordinanze dei sindaci

Maltempo, dal Lazio alla Liguria scatta l'allerta meteo. Dopo una giornata di intense piogge in varie regioni dello Stivale e la neve che si è fatta vedere anche nelle città - una su tutte Torino - anche per oggi 16 dicembre è prevista una giornata con l'Italia funestata dal tempo avverso. E alcuni sindaci hanno già deciso di chiudere le scuole. Una giornata che sarà resa ancora più complessa dallo sciopero dei trasporti contro la manovra.

Maltempo Roma, temporale e tempesta di vento. Traffico in tilt: «Un'ora per fare 6 chilometri»

La situazione scuole

Le scuole di Asti di ogni ordine e grado rimarranno chiuse causa neve, ha comunicato in diretta social il sindaco Maurizio Rasero, che in serata ha firmato l'ordinanza. In città si sono registrati diversi disagi sulle strade, soprattutto in provincia. Stesso discorso a Pistoia: «Venerdì 16 dicembre, le scuole di ogni ordine e grado nel Comune di Pistoia resteranno chiuse. La chiusura è motivata da ragioni di sicurezza, in seguito alle piogge intense delle scorse ore e all'avviso per maltempo diramato dal Centro funzionale della Regione Toscana fino a domani Ivenerdì, ndr) mattina. Ricordiamo a tutti i cittadini di prestare la massima attenzione negli spostamenti», ha annunciato in serata il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, su Fb, a proposito dell'ondata di maltempo che dalla sera scorsa ha causato allagamenti e rialzo ai livelli di guardia di fiumi e torrenti. Dalle scuole dell’infanzia alle primarie, dalle medie alle superiori oggi restano chiusi gli istituti scolastici – di ogni ordine e grado – anche di tutti i comuni della Lunigiana. L’informazione è stata condivisa sulla pagina Facebook dell’Unione dei Comuni Montana della Lunigiana.

La situazione a Torino

Ztl sospesa invece a Torino per agevolare gli spostamenti a seguito della nevicata di ieri. Lo ha reso noto il Comune precisando che saranno sospese le limitazioni al traffico previste nella zona a traffico limitato "Ztl centrale" comprese le "Ztl pedonale, Area Romana e vie riservate al trasporto pubblico". Il traffico sarà, quindi, consentito a tutte le vetture anche nelle fasce orarie normalmente interdette a chi è sprovvisto delle necessarie autorizzazioni.

Allerta gialla nel Lazio

Dal pomeriggio/serata di ieri e per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, con quantitativi cumulati generalmente moderati su tutto il Lazio. È quanto riportato nell'avviso di condizioni meteorologiche avverse emesso dal dipartimento della protezione civile. Il Centro funzionale regionale ha, quindi, inoltrato un bollettino con allerta gialla per ordinaria criticità idrogeologica e criticità idraulica su tutta la regione. La Sala operativa permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del sistema di protezione civile regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza.