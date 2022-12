Meteo Natale, che tempo farà? Pioggia e instabilità in tutta la penisola nei giorni di festa

Che tempo farà a Natale? A dieci giorni dalla festa le previsioni meteo indicano che la settimana delle feste sarà segnata dal sole per i primi giorni (da lunedì 19 dicembre a mercoledì 21) ma a partire da giovedì le cose potrebbero cambiare con l'arrivo di una perturbazione atlantica che porterà instabilità e pioggia in tutta la penisola.

Maltempo Roma, traffico in tilt. Dalla Flaminia alla Nomentana, le zone con i maggiori disagi

Meteo Natale sotto la pioggia?

«Settimana di natale vedrà condizioni anticicloniche tra lunedì e mercoledi con tempo stabile ache se non sempre soleggiato. Nonostante l'alta pressione insisteranno nebbia o nubi basse in Pianura Padana e lungo versante tirrenico» spiega Edoardo Ferrara, meteorologo di 3BMeteo. Sarà possibile in questo inizio di settimana festivo anche qualche pioggia e rovescio soprattutto in «Liguria alta Toscana, basso piemonte appenino emilian, sul levante ligure e la versilia».

Il tempo cambierà nella seconda parte della settimana: «Tra giovedì e Natale il tempo potrebbe instabilizzarsi con una nuova perturbazione atlantica da ovest verso est» continua l'esperto. E la neve? Possibili nevicate ma solo a quote montane e soprattutto a nord.

Maltempo Roma, non si ferma il temporale: dove sta colpendo e quanto durerà

Specifichiamo che non si tratta di previsioni definitive: la previsione meteo raggiunge standard di precisione maggiori entro i 4-5 giorni. A distanza di 10 giorni, la situazione può variare rispetto a quanto affermato.

Maltempo Roma, non si ferma il temporale: dove sta colpendo e quanto durerà

Previsioni Meteo, allerta anche in Campania e a Ischia

Per oggi 15 dicembre invece la Protezione Civile della Regione ha emanato un avviso di allerta meteo con livello di criticità idrogeologica di colore Giallo valido dalle 21 di oggi, giovedì 15 dicembre, fino alle 21 di domani, venerdì 16 dicembre su tutta la Campania, incluse Ischia e le isole del Golfo, ad accezione delle zone 4 e 7: Alta Irpinia e Sannio; Tanagro. Si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente intense. La protezione civile invita all'attenzione sui fenomeni connessi al rischio idrogeologico.

Thales Alenia Space: lanciato con successo il satellite Meteosat di terza generazione-I1