Neve a Torino, scuole chiuse domani? Allerta maltempo in tutta Italia, cosa succederà nelle prossime ore

Torna il gelo e il maltempo sulla penisola italiana. La neve ha raggiunto tutto il Piemonte con nevicate significative fino a quote di pianura, fiocchi a Torino e strade statali bloccate a Cuneo.

Allerta meteo per rischio idrogeologico in diverse regioni: Gialla nel Lazio e in Campania, Arancione in alcune aree della Toscana (dalle 17 di oggi alle 7 di domani, venerdì 16 dicembre) nelle zone di Bisenzio e dell'Ombrone pistoiese, la Lunigiana, le valli del Serchio e del Reno, il Mugello e la Val di Sieve e il Casentino con il Valdarno superiore.