Maltempo Roma, non si ferma il temporale: dove sta colpendo e quanto durerà

Il maltempo non si ferma a Roma. Per tutto il pomeriggio è prevista pioggia, finora ne è caduta oltre 40 mm sul litorale e 25-30 mm sulle zone ovest della Capitale. Il meteo dovrebbe invece migliorare in serata.

Maltempo Roma, le zone più colpite dal temporale

Il temporale di questo pomeriggio sta colpendo diverse zone di Roma. Tra cui:

Ostia, dove non smette di piovere;

Colle salario le precipitazioni continuano

Le previsioni

Oggi la pioggia dovrebbe continuare per tutto il pomeriggio, secondo le previsioni. Poi, in serata, la tregua. Rovesci e temporali per tutta la giornata di domani. I venti saranno abbondanti e le temperature comprese tra nove e diciassette gradi.

Il traffico

Sono segnalati dei rallentamenti tra l'Aeroporto Urbe e la Tangenziale Est in direzione centro. La rampa di immissione su via del foro italico è stata chiusa per allagamento e riaperta intorno alle 15 di oggi pomeriggio.

[AGG] ✅ Riaperta la rampa di accesso alla Tangenziale da Via Salaria in direzione Via del Foro Italico#Luceverde #Laziohttps://t.co/fm8EK8skgN — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) December 14, 2022

L'allerta

La Protezione Civile ha comunicato l'allerta meteo per tutta la giornata di oggi e per le successive 9-12 ore. Si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati su tutta la regione. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticita e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per ordinaria criticita idrogeologica da domani su tutto il Lazio. La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l’allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potra fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantira costante supporto.