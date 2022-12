Torino, arriva la neve: strade imbiancate e disagi alla circolazione

È arrivata anche a Torino la prima nevicata dell'inverno. Strade imbiancate e fiocchi copiosi hanno coperto la città e in tanti sono scesi in strada a fotografare il paesaggio imbiancato. Sono entrati in azione i mezzi spargisale e si registrano disagi alla circolazione dei mezzi pubblici. Le linee extraurbane potrebbero subire delle modifiche di percorso.

Ridotto il servizio treni

Già ieri Rfi aveva attivato la fase di preallerta per neve e gelo in Valle D’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna.

In particolare, in Liguria e in basso Piemonte, a seconda dell’evoluzione delle condizioni meteorologiche e soprattutto dei fenomeni di gelicidio, potrebbe essere ridotto il servizio ferroviario su alcune linee (Genova-Ovada, Genova-Busalla, Genova-Arquata, Genova-Milano via Mignanego, la Pontremolese e l’Alessandria-San Giuseppe di Cairo).

Per far fronte in maniera tempestiva a eventuali criticita provocate nelle prossime ore dal maltempo sono attivi i Centri operativi territoriali nelle regioni interessate.