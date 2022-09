Maltempo a Napoli, bomba d'acqua in città: strade allagate

Maltempo a Napoli, bomba d'acqua in città.

La riviera di Chiaia invasa dall'acqua piovana, e così molte altre zone dal centro alla periferia. I forti temporali che da stamane imperversano sulla Campania stanno causando disagi per i cittadini a Napoli, costretti a guadare - a piedi o in auto - strade e marciapiedi trasformati in torrenti. Problemi al centro anche nel rione Sanità, in periferia soprattutto nella zona orientale. Sospese per allagamento anche le corse della ferrovia Circumflegrea, che collega il capoluogo con alcuni comuni dell'hinterland.

La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato per tutta la giornata di domani l'allerta meteo di livello Arancione già in vigore per oggi.