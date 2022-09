Maltempo, tempesta di fulmini: casa distrutta e due feriti a Castelnuovo Parano

Un fulmine si è abbattuto su un'abitazione di Castelnuovo Parano: danni ingenti e feriti. L'episodio si è verificato oggi, nella tarda mattinata. Il fulmine ha colpito il contatore e poi, come un terremoto, si è propagato in tutta la casa: è sembrato di vivere un terremoto. Ad avere la peggio è stato un giovane che era andato a trovare i genitori: l'esplosione gli ha provocato diverse ferite con alcune schegge negli occhi: è stato trasferito all'ospedale Santa Scolastica di Cassino per le cure mediche. Sul posto i vigili del fuoco, la casa è andata completamente distrutta. "Siamo vicini alla famiglia che ha vissuto atti drammatici, un fulmine di potenza devastante si è abbattuto sulla casa infilandosi nel contatore totalmente distrutto, portando devastazione in tutta l’abitazione. Grande spavento e ferite lievi. Siamo vicini alla famiglia cercando di aiutarli a superare questo momento di difficoltà" ha detto il sindaco del paese, Oreste De Bellis, giunto anche lui prontamente sul posto

Nella zona di Corso Garibaldi a Pontecorvo per una fuga di gas causata da un fulmine che si è abbattuto nella zona: diversi contatori del gas sono andati in tilt con la fuoriuscita incontrollata del gas. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e ora si attendono i tecnici della rete di distribuzione.

Sempre un fulmine ha danneggiato il tetto di una casa disabitata nella Valle del Santi, a Sant'Andrea del Garigliano. Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco assieme ai carabinieri del capitano Scolaro.

Il centro operativo della protezione civile regionale, nella giornata di ieri, ha emanato un avviso di criticità legata al maltempo di colore arancione per l'intera provincia di Frosinone. La maggior parte dei sindaci ha attivato il centro operativo di protezione comunale invitando i cittadini a fare molta attenzione sulle strade, soprattutto in prossimità dei corsi d'acqua.