Salernitana, due calciatori delle giovanili fermati per scippo: rubata la borsa di una signora

Due minorenni, tesserati nel settore giovanile della Salernitana, sono stati fermati oggi dalla Squadra Mobile di Salerno, in quanto ritenuti responsabili di uno scippo avvenuto intorno alle 13 in zona Carmine. I due, secondo una prima ricostruzione, avrebbero sottratto una borsa ad una donna per poi darsi alla fuga. I poliziotti intervenuti sono riusciti ad identificare e bloccare i due minorenni che sono stati arrestati e messi in comunità. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla proprietaria.

APPROFONDIMENTI ROMA Rapinata e aggredita mentre aspetta la metro a Termini ROMA Roma, rapinatore mette a segno 40 colpi IL FATTO Roma, preso scippatore seriale di Prati: era l’incubo dei... NEWS Roma, rogo delle sorelle rom: la pista dell'estorsione CHIETI Lanciano, rapine in bar e tabaccherie: due arresti (foto Andrea...

Salernitana, due calciatori delle giovanili fermati per scippo

La società ha condannato fermamente l'accaduto. «L'episodio che ha coinvolto due tesserati del settore giovanile ci lascia attoniti», ha dichiarato in una nota il presidente della US Salernitana 1919, Danilo Iervolino. «Se confermato si tratta di un atto gravissimo che condanniamo con forza e che evidentemente confligge con i nobili valori che lo sport deve trasferire e, che noi vogliamo fortemente trasmettere alle future generazioni».