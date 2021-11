Giovedì 25 Novembre 2021, 22:45

Furti su furti dalle modalità inquietanti. Almeno 20. E’ accaduto nei quartieri Prati e Borgo dove un uomo in sella a uno scooter rubava le borse che i clienti dei bar e dei ristoranti appoggiavano sulle sedie o sui loro schienali. Il ladro si era specializzato nell’agire in una manciata di secondi. Prendeva al volo la borsa del cliente e fuggiva in sella allo scooter con la refurtiva.

I COLPI

Una serie di colpi con destrezza che avevano allarmato i titolari dei ristoranti dei due quartieri. Non passava serata, soprattutto nel fine settimana, che il ladro non entrasse in azione a più riprese. Tutti i ristoranti all’aperto con i tavoli e le sedie lato strada erano a rischio. Saccheggi veloci che si sono attestati su una ventina di furti con destrezza. Per questo gli agenti di Prati e di Borgo si sono messi alla caccia del ladro che doveva essere preso con assoluta urgenza. I poliziotti si sono mossi anche con abiti civili proprio per avere un effetto sorpresa sul ladro con lo scooter. Gli investigatori hanno anche visionato le immagini riprese dalle telecamere delle zone dove avvenivano i furti. E ne hanno trovata una importante per le investigazioni. Si vede un uomo di colore in sella ad un motorino chiaro prendere una borsa da un ristorante vicino a piazza Mazzini addirittura senza scendere dal mezzo. L’uomo si è accostato alle sedie ed ha afferrato la borsa fuggendo subito dopo.

LE INDAGINI

Gli inquirenti alla fine sono riusciti a venire a capo della lunga serie di furti. E’ stato individuato un capoverdiano di 40 anni sospettato di essere l’uomo sul motorino che sul video si vede sfrecciare via con il bottino. Il capoverdiano è stato sorpreso in flagranmza durante un furto e gli agenti appostati in borghese hanno cercato di prenderlo ma lo straniero è riuscito a seminarli dileguandosi nel traffico. Gli investigatori dopo qualche ora hanno individuato il motorino parcheggiato. Si sono appostati finché il capoverdiano è tornato a prenderlo. L’uomo è stato bloccato ma non è stato arrestato, così come prevede il codice, perchè era trascorsa la fragranza di reato. Però gli agenti hanno accertato che il motorino era stato rubato e che lo straniero l’usava per i blitz ai locali. Il capoverdiano non ha saputo dire dove avesse preso lo scooter. Durante la perquisizione domiciliare gli agenti hanno rinvenuto diverse borse frutto di scippo alle clienti dei vari bar. Per ora lo straniero è stato solo denunciato ma la magistratura potrebbe in ogni momento disporre l’arresto basandosi anche su nuove indagine eseguite sui poliziotti. Fra le persone derubate ci sono anche turisti che nella borsa avevano i soldi per la vacanza e il biglietto aereo di ritorno. Stranieri che hanno subito un grosso danno dai saccheggi del capoverdiano.