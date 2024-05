Concorso Inps, assunzioni a tempo indeterminato: come fare domanda, requisiti, prove e scadenza

L’INPS è alla ricerca di talenti da inserire nel proprio organico nei ruoli del personale dirigenziale.

Assegno unico, pioggia di sms in arrivo: «Domanda decaduta». Cosa sta succedendo, pagamenti e novità

Come fare domanda

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica, compilando il format di candidatura sul Portale del Reclutamento “inPA”, raggiungibile all'indirizzo https://www.inpa.gov.it, entro le 23:59 del 13 maggio 2024.

Allo scadere del termine ultimo per la presentazione della domanda, il portale non permetterà più l’accesso alla procedura di candidatura e l’invio della domanda di partecipazione.

I requisiti

I requisiti di ammissione e ogni altra disposizione in merito alla procedura concorsuale sono contenuti nel bando, scaricabile dal sito INPS.

L’Istituto di Previdenza è alla ricerca di 7 dirigenti di seconda fascia con competenze informatiche, da inserire nei ruoli del personale dirigenziale dell’INPS, tramite Concorso pubblico, per titoli ed esami.

La sede di servizio è la Direzione Generale dell’I.N.P.S., situata in via Ciro il Grande 21, Roma.

Il futuro dirigente informatico opererà nel contesto dei sistemi strategici e operativi ICT Inps, rapportandosi alle funzioni amministrative e informatiche della Direzione Generale, con responsabilità delle attività tese a garantire la corretta gestione ed evoluzione del sistema informativo dell’Istituto.

Tenuto conto di quanto previsto nell’art. 28, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dal “Modello di competenze dei dirigenti della PA italiana” previsto nelle “Linee guida sull’accesso alla dirigenza pubblica” adottate con Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 28 settembre 2022, la figura dirigenziale deve possedere specifiche conoscenze tecniche e competenze specifiche in materia di soluzione dei problemi, pensiero sistemico, gestione dei processi, sviluppo dei collaboratori, promozione al cambiamento, decisione responsabile, orientamento al risultato e alla qualità del servizio, skill descritte in materia dettagliata all’art.2 del bando di concorso.

La procedura concorsuale si articola nella valutazione dei titoli, nonché in due prove scritte e una prova orale.

Le prove d’esame sono dirette all’accertamento del possesso di adeguate conoscenze tecnico informatiche, e alla valutazione delle competenze, capacità, attitudini e motivazioni individuali connesse alla posizione per cui si concorre.

Il superamento di entrambe le prove scritte costituisce requisito di accesso alla prova orale.

Nell’eventualità in vengano presentate un numero di domande di partecipazione superiore a 700, l’INPS effettuerà una preselezione dei candidati consistente in 60 quesiti a risposta multipla, 15 volti alla verifica delle abilità logiche, matematiche, numeriche, deduttive e di ragionamento, 15 diretti ad accertare il possesso delle competenze di cui all’articolo 2 del bando di selezione, 30 diretti ad accertare il possesso delle conoscenze nelle materie di cui all’ articolo 8, comma 2, del bando. La preselezione avrà una durata di 60 minuti.

Alle prove scritte sono ammessi a partecipare i concorrenti che avranno ottenuto il punteggio maggiore, in numero multiplo pari a 30 volte i posti messi a concorso, nonché i candidati classificatisi ex aequo all’ultimo posto utile per l’ammissione, e infine i candidati esentati dalla preselezione.

Il punteggio conseguito nella preselezione non concorre alla formazione della graduatoria di merito del concorso.

Le prove

La prima prova scritta a contenuto teorico, consiste nella redazione di un elaborato in materia di automazione dei processi amministrativi, e-Government, multicanalità e tecnologie innovative per la P.A., tecnologie per la sicurezza informatica, diritto all’accesso e diritto alla riservatezza dei dati, piattaforme di interoperabilità della PA, sistemi di Intelligenza Artificiale, metodologie di progettazione e sviluppo di servizi IT, progettazione di sistemi informativi, basi di dati e sistemi di business intelligence.

La seconda prova scritta a contenuto pratico e di tipo in-basket consiste nella risoluzione di casi concreti di situazioni di lavoro che richiedono l’esercizio del ruolo dirigenziale in un contesto organizzativo attraverso la gestione di un certo numero di documenti, l’identificazione di problemi, stabilendo le priorità, organizzando le attività, motivando le decisioni prese.

La scadenza

Domande entro le 23:59 del 13 maggio 2024.