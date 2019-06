Provoca un tamponamento e l'auto si ribalta, poi le fiamme: cinque feriti

Un’automobile si è ribaltata e poi incendiata, dopo aver tamponato un’altra vettura. È accaduto poco dopo le 3 nella notte tra venerdì e sabato lungo la statale del Ciarnin, all’altezza del sottopasso semaforico di Senigallia, in provincia di Ancona, che la collega al mare. Una Citroen C4 che viaggiava in direzione Sud, ha tamponato una Ford Focus e, dopo l’impatto, si è ribaltata.

Lorella Cuccarini, caduta sul marciapiede e volto tumefatto: «Tutta colpa di una buca»

Incidente e l'auto si ribalta, Renato muore a 25 anni sotto gli occhi della fidanzata. Lei è grave



Non ha preso fuoco subito. Il conducente ha fatto in tempo ad uscire mentre la vettura perdeva benzina. Poco dopo si è incendiata. All’arrivo dei vigili del fuoco era completamente carbonizzata. Cinque i feriti ma per fortuna nessuno grave.



Ultimo aggiornamento: 22:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA