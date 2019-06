Lorella Cuccarini, caduta sul marciapiede e volto tumefatto: «Tutta colpa di una buca»

Per Lorella Cuccarini la prossima stagione si annuncia densa di impegni televisivi, ma anche il presente è molto animato. Ieri un brutto incidente ha segnato la sua giornata. La conduttrice televisiva ha mostrato sui suoi social una foto con il volto pesto intorno all'occhio spiegando che si è trattato di una brutta caduta. Lorella Cuccarini scrive nella didascalia «Camminare sul marciapiede e ‘schiantarsi’ al suolo per colpa di una buca». Un incidente lieve che però le ha lasciato dei brutti lividi sul volto. La ballerina ha voluto raccontare cosa è successo prima che le immagini del suo viso potessero dar adito a gossip di qualunque genere, così ha precisato che la colpa è stata di una buca e di una disattenzione.

Roma, l'ex sottosegretario Gianclaudio Bressa: «Una spalla fratturata per colpa della buca»

Rita Dalla Chiesa e il degrado di Roma: «Anche stanotte per la puzza non si dormirà»

Fortunatamente non è stato nulla di grave e Lorella Cuccarini si riprenderà presto soprattutto in vista della nuova stagione televisiva che la vedrà protagonista di Rai1. Lorella sarà al timone di due programmi nella prossima stagione, il primo è La Vita In Diretta, sostituendo Francesca Fialdini e Tiberio Timperi. Al suo fianco, molto probabilmente, il giornalista Alberto Matano. Potrebbe però anche essere protagonista di un altro programma di punta della rete, Linea Verde, e prendere posto al fianco di Federico Quaranta, a partire dal 9 agosto prossimo.



Ultimo aggiornamento: 20:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA