Il telefonino cade sui binari, per recuperarlo 37enne viene travolta e uccisa dal treno

Una donna di 37 anni, Felon Smith, è stata investita e uccisa da un treno a Chicago nella stazione della 69esima Street dopo che aveva lasciato cadere il suo smartphone sui binari della ferrovia ed era andata a recuperarlo. Sotto choc i passeggeri. La donna ha ignorato i ripetuti avvertimenti di rimanere fuori pista, causando ritardi di due ore sul resto della linea. Un pendolare ha descritto come «orribile» l'incidente.

Graphic Material #felonsmith - The woman who was killed by a Red Line train after she dropped her phone on the tracks and tried to retrieve it has been identified as 37-year-old Felon Smith.#cta #chicago #redline #doitforthaculture pic.twitter.com/3Ic2X0UsUV

— Do It For Tha Culture (@doitforthacult1) 29 giugno 2019