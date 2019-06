Auto si scontra con un trattore: tre morti a Ravenna

Tragedia della strada a Ravenna. Tre persone sono morte in un incidente avvenuto poco dopo le 15 a Glorie di Mezzano, alle porte di Ravenna. A scontrarsi sulla Reale, nei pressi dell'incrocio con via della Ferrovia, sono stati una vettura e un trattore con rimorchio.

Sul posto, oltre ai vigili del Fuoco e le forze dell'ordine, sono intervenuti gli operatori del 118 con due ambulanze e l'elicottero. Per l'incidente è stato provvisoriamente chiuso un tratto della statale 16 'Adriatica, in entrambe le direzioni, all'altezza del km 137,8. Sul posto, anche il personale di Anas per ripristinare la circolazione.

Le tre vittime dell'incidente tra un'auto e un trattore, alle porte di Ravenna, erano tutte sulla macchina e sono morte sul colpo: si tratta di due uomini e di una donna. La loro vettura, una Fiat Punto, viaggiava in direzione nord quando, per cause ancora al vaglio della polizia Stradale di Faenza, è finita contro la parte anteriore del mezzo agricolo, il quale, a rimorchio vuoto, arrivava sulla corsia opposta. La parte anteriore dell'auto si è letteralmente sbriciolata: per estrarre i tre corpi, è stato necessario l'intervento della gru dei vigili del fuoco che ha sollevato il mezzo pesante per consentire le operazioni. Alla base dell'incidente, un probabile salto di corsia.



