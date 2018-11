Pernigotti, chiude lo storico stabilimento di Novi Ligure: 100 lavoratori a casa

Chiude i battenti lo stabilimento Pernigotti a Novi Ligure. Lo annunciano i sindacati al termine dell'incontro con i rappresentanti della proprietà dell'azienda dolciaria, passata al gruppo turco Tuksoz. «L'amministratore delegato era accompagnato dai legali e ci ha comunicato che non sono interessati allo stabilimento. Ciò significa 100 lavoratori a casa e altrettante famiglie in difficoltà - rivela Tiziano Crocco (Uila) - I pochi impiegati del settore commerciale che rimarranno saranno trasferiti a Milano». Domani i sindacati incontreranno i lavoratori; incontro alle 11 con il sindaco Rocchino Muliere in Municipio. «Dalle 13 assemblea con i lavoratori per decidere la mobilitazione. Sarà un'iniziativa forte per rimarcare il duro colpo che subiranno la città e l'economia della provincia».

