Tonno "Mareblu", lotto ritirato dai supermercati di una catena: «Problema nella confezione»

Il tonno Mareblu è stato ritirato dai supermercati della catena "Il Gigante". Ci sarebbe stato, infatti, un problema di produzione legato all'integrità della confezione, che potrebbe compromettere la qualità del prodotto. Mareblu ha per tanto disposto il ritiro delle confezioni da 12 scatolette da 80 grammi, con scadenza 5 gennaio 2023. L'azienda precisa che che il richiamo non riguarda altri prodotti a marchio Mareblu e altre date di scadenza dello stesso prodotto. La catena di supermercati "Il Gigante" consiglia di non consumare il prodotto e di riportarlo al punto vendita. Il comunicato è poi apparso anche sul sito del Ministero della Salute.

