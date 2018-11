Netturbini bruciavano rifiuti in una discarica abusiva: allarme diossina

I Carabinieri della Stazione di Pizzo hanno sorpreso sette operatori ecologici mentre incendiavano materiale di scarto di vario tipo all’interno di un sito di stoccaggio per la raccolta differenziata.



Gli indagati, tutti dipendenti di ditte impiegate nella raccolta dei rifiuti e della pulizia delle strade dell’area napitina, sono stati colti proprio nell’atto gettare i rifiuti nel fuoco. A loro si è arrivati seguendo le tracce di fumo sprigionate dal grosso rogo composto da materiale di vario genere: una vera e propria colonna di fumo nero che ha sprigionato un forte odore acre nelle vicinanze del centro abitato con probabile concentrazione di diossina. Notevoli anche i disagi per residenti del limitrofo centro abitato. Il terreno in questione, dell’estensione di circa mq 800, è stato sottoposto a sequestro. © RIPRODUZIONE RISERVATA