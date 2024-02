​Roma, una discarica abusiva con carcasse di animali nell'alberghiero Garibaldi in zona Eur

A un passo dagli studenti, senza recinzione e quindi senza protezione, con odori nauseabondi di carcasse di animali in putrefazione impossibili da ignorare. E' la discarica abusiva presente all'interno dell'Istituto Alberghiero Garibaldi, in via di Vigna Murata, denunciata con una lettera dai consiglieri di Forza Italia dell'VIII Municipio al sindaco Gualtieri. «Una situazione gravissima e non più tollerabile» spiega la consigliera di FI Caterina Benetti, che ha inviato, insieme al collega di partito, Matteo Bruno, una richiesta di intervento al sindaco in cui si chiede la sollecita bonifica dell'area.

E pensare che solo pochi giorni fa l'Istituto aveva ricevuto la visita del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. «E' una situazione assolutamente inaccettabile, poiché rappresenta un grave pericolo per la salute e la sicurezza di centinaia di studenti che frequentano la scuola - si legge nella lettera spedita a Gualtieri -.

La presenza di una discarica nelle vicinanze di un'istituzione educativa mette a rischio la salute degli alunni, del personale scolastico e dei residenti della zona. Inoltre, gli immobili abbandonati possono costituire luoghi di pericolo e favorire comportamenti illegali, compromettendo ulteriormente la sicurezza della comunità».

Per il momento, chiarisce la Benetti «Non abbiamo ancora ricevuto una risposta dal sindaco, ma non c’è più tempo. La situazione è grave, nell’area si trovano anche due cani di grossa taglia e alcuni gatti, che, per fortuna, sono accuditi da una guardia zoofila. La discarica si trova in uno spazio aperto e non recintato a cui possono accedere tutti. È fondamentale bonificarlo subito e metterlo in sicurezza».

Il Municipio è al corrente della presenza della discarica. «Anche se non si tratta di una questione di competenza municipale. Sono in contatto con il preside dell’istituto, con cui nei prossimi giorni dovrò fare un sopralluogo dell’area, dove in passato era presente un maneggio abusivo, in cui nel 2014 è scoppiato anche un grave incendio», racconta l’assessore all'Ambiente, rifiuti, cura e valorizzazione del Tevere e dell'Almone, Claudio Mannarino: «Speriamo che l’area possa essere presto bonificata e restituita alla scuola».