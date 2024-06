Lunedì 3 Giugno 2024, 06:30 - Ultimo aggiornamento: 06:48

GORGO AL MONTICANO (TREVISO) - «Papà, un uomo mi ha afferrata per un braccio e mi ha buttata violentemente a terra. Ho sbattuto il viso contro una cassa e ho sbattuto la testa». Alessia Toffoli, cantante 23enne di Vittorio Veneto già finalista di Sanremo Giovani, si stava esibendo con il gruppo musicale "I Tremendi" ad un matrimonio al ristorante Revedin di Gorgo al Monticano quando, un invitato sopra le righe, l'ha presa e sbattuta a terra provocandole ecchimosi in diverse parti del corpo: zigomo, testa e ginocchio.

L'esibizione al matrimonio e la violenza

La giovane stava cantando ad una festa di matrimonio al ristorante Revedin, al suo fianco gli altri due componenti della band "I Tremendi". Tutto stava andando per il meglio: sposi contenti ed ospiti scatenati tra canti e balli. Poi all'improvviso qualcosa cambia. Un uomo inizia a lanciarle qualche occhiatina di troppo e all'improvviso si avvicina a lei, la prende per un braccio e la butta a terra. «Sembrava ubriaco - riferisce il padre Thomas Toffoli, presidente del circolo FdI vittoriese -, e dopo aver fatto quel gesto, ha continuato a ballare senza mostrare nessun rimorso. Non si è capito di preciso perché lo abbia fatto, forse perché ha visto una ragazza giovane e si è un po' fissato ma sono gesti che vanno condannati. Anche perché, poteva andare molto peggio. Se fosse caduta diversamente e avesse sbattuto in un punto vitale, sarebbe stato molto pericoloso».

Alessia è sotto choc

Fortunatamente, botte e grande spavento a parte, sembra che Alessia Toffoli, candidata nella lista di Fratelli d'Italia, non abbia riportato ferite importanti. A medicarla è stata la mamma infermiera. «Non è andata in ospedale, ha dei lividi. Il più visibile è quello sotto lo zigomo - spiega il papà - Ci eravamo sentiti nel pomeriggio, andava tutto bene, poi questo. Quando mi ha chiamato, intorno a mezzanotte, era sconvolta. Mi ha detto "Papà vienimi a prendere, non riesco a guidare». In macchina ha pianto per tutto il tempo, tremava ed era molto dispiaciuta perché una festa di matrimonio si è trasformata in un momento molto brutto».

Le scuse degli sposi

Gli sposi si sono subito scusati con la 23enne per l'accaduto. «Lei, dopo un primo momento in cui è rimasta a terra, si è rialzata e ha cercato di andare avanti per rispetto degli sposi, per continuare a celebrare quello che era il giorno più importante per loro - aggiunge -. Ma era molto provata».

Il messaggio

«Sabato, Alessia doveva venire con me a Roma, in piazza del Popolo, per incontrare Giorgia Meloni - spiega il padre -. Ma doveva esibirsi a questo matrimonio e non è riuscita a venire. E noi, che la sosteniamo sempre, non siamo potuti essere presenti lì con lei per presenziare a questo appuntamento. Sennò tutto questo, forse, non sarebbe successo». Al momento, l'intenzione della famiglia Toffoli è quella di non denunciare l'accaduto alle forze dell'ordine ma, il padre sottolinea l'importanza di responsabilizzare maggiormente i ristoranti e gli organizzatori di eventi per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti. «Fatti del genere trasformano una festa in un evento davvero spiacevole. Spero che non accada più niente di simile - conclude Thomas Toffoli -. Ora speriamo che Alessia possa recuperare al più presto perché ha un imminente concorso a Forlì e sta studiando al Conservatorio di Rovigo».