PADOVA - Quei ricordi che gli «si annebbiano» durante l’interrogatorio di mercoledì notte davanti al sostituto procuratore Giorgio Falcone, erano più nitidi soltanto alcune ore prima. Messo di fronte alle telecamere che riprendevano la sua macchina salire e - minuti dopo - scendere il cavalcavia sull’A4 di Vigonza, Andrea Favero non solo aveva ammesso agli agenti della Stradale e della Mobile di aver ucciso la sua fidanzata Giada Zanola, ma aveva anche spiegato come: afferrandola per le ginocchia, sollevandola e spingendola oltre il parapetto alto 1.96 metri che fa da protezione del cavalcavia. Una confessione che emerge per la prima volta a quattro giorni dal delitto e che mercoledì sera aveva convinto gli agenti a fermare le sue spontanee dichiarazioni - comunque racchiuse nel verbale di sommarie informazioni testimoniali agli atti - e dare il via all’interrogatorio vero e proprio che alle 2.05 di giovedì ha portato al fermo di indiziato di delitto per Favero, 38 anni, camionista. Ed è su quelle dichiarazioni e quella descrizione della dinamica che pone le fondamenta la motivazione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal gip Laura Alcaro, nonostante siano dichiarazioni che l'articolo 63 del Codice di procedura penale stabilisce essere, sì, indizianti e utili a indirizzare le indagini (come fatto) ma non utilizzabili in quanto rese senza la presenza di un avvocato.

IL MOVENTE

Per il pm Falcone quello di Giada Zanola, volata alle 3.30 di mercoledì mattina da un’altezza di 15 metri sull’asfalto dell’A4 e poi travolta da un tir in corsa, è un omicidio «d’impeto» e «aggravato dal rapporto sentimentale», una storia ormai arrivata al capolinea: da alcuni mesi la donna aveva iniziato una relazione con un altro uomo e per questo aveva deciso di interrompere la convivenza con il 38enne, di tenere con sé il figlio avuto da lui e di cambiare anche lavoro per passare più tempo con il nuovo fidanzato. Lì si annoderebbe il movente dell’omicidio, tra l’annullamento delle nozze di settembre, la rottura del rapporto e della convivenza, con il timore per Favero di non vedere più il figlio di 3 anni.



L’INTERROGATORIO

«Ricordo che (martedì sera, ndr) eravamo a casa... poi però abbiamo cominciato a litigare e Giada si è allontanata a piedi verso il cavalcavia che dista circa un chilometro da casa - aveva detto Favero nel corso dell’interrogatorio nella notte tra mercoledì e giovedì - Io ho preso l'auto e l'ho seguita raggiungendola dopo pochi metri e facendola salire per portarla a casa. Continuavamo a litigare, mi sbraitava addosso come spesso ultimamente faceva dicendo che mi avrebbe tolto il bambino. A quel punto ricordo che siamo scesi dall'auto. Non ricordo se siamo saliti sul gradino della ringhiera che si affaccia sull'autostrada».

L’IPOTESI: ANCORA VIVA

E il fatto che Giada fosse ancora viva quando è arrivata sul cavalcavia da dove ha trovato la morte, è ciò che la procura vuole capire per far luce sulle ultime ore della 33enne originaria di Brescia, cresciuta in Riviera del Brenta e dal 2022 trasferita a Vigonza. La risposta arriverà dall’autopsia, che terminerà nelle prossime ore quando il cadavere di Giulia verrà pesato. E altrettanto fondamentali lo saranno gli accertamenti ancora in corso, a partire da quelli sul luogo della tragedia e da quelli sui dispositivi elettronici, che permetteranno di cristallizzare un quadro più chiaro di ciò che è accaduto la notte tra martedì e mercoledì tra l’abitazione della coppia, in via Prati 8 a Vigonza, e il sovrappasso sull’autostrada A4 ad appena un chilometro di distanza. Tra i quesiti posti dagli inquirenti al professor Terranova, il principale riguarda il momento del decesso. Quindi se la giovane mamma è stata lanciata dal cavalcavia ancora viva, o già morta. Ma l’orientamento degli inquirenti - con pochi dubbi - è che Giada fosse ancora viva. Ci saranno poi gli esami tossicologici: più volte Giada aveva detto ad un’amica di aver paura che il suo compagno la drogasse.