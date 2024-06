Il maltempo sembra non dare tregua all'Italia. Nonostante una grande ondata di caldo proveniente dall'Africa che da mercoledi dovrebbe investire tutto il paese, questo inizio settimana sarà caraterizzata da temporali e forte vento a causa di un anticiclone proveniente dal Nord Europa. Per questo motivo la protezione civile ha diramato un'allerta meteo in alcune regioni.

Meteo, ancora temporali al nord ma da mercoledì torna l'estate. Gussoni: «Arriva l'anticiclone africano»