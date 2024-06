Domenica 2 Giugno 2024, 23:57

Potremmo chiamarla corsa contro il tempo per approvare la riforma delle liste di attesa entro domani. Questa mattina a Palazzo Chigi si incontreranno i funzionari dei Ministeri dell’Economia e della Salute per cercare un percorso, per quanto accidentato, che vada ad assecondare non solo il piano del ministro Orazio Schillaci, ma anche le pressioni della premier Giorgia Meloni che sul palco di piazza del Popolo, sabato scorso, ha assicurato che ci sarà un provvedimento sulle liste di attesa. Giancarlo Giorgetti, ma soprattutto i tecnici del Mef, hanno da giorni avvertito che la copertura necessaria per le misure previste - 1,5-2 miliardi di euro - non c’è, quindi il decreto-legge non si può fare. L’ipotesi alternativa è quella di ricorrere a un disegno di legge con passaggio in Parlamento, dunque tempi più lunghi che consentirebbero di trovare le coperture.

CONFRONTO

Con un decreto-legge però l’impatto sarebbe quasi immediato (in 60 giorni avviene la conversione in legge), con il disegno di legge di fatto la riforma entrerà in vigore solo nel 2025. Nel vertice di questa mattina si vaglierà una terza soluzione che di fatto rappresenterà un compromesso: inserire in un decreto-legge tutte le misure che non necessitano di copertura o che comunque possono rientrare nei 300 milioni disponibili (ad esempio il sistema di sanzioni per i manager che non rispettano i tempi, la creazione di un ispettorato per controllare il sistema delle prenotazioni, la classificazione per livello di priorità delle differenti prestazioni); elencare invece in un disegno di legge ciò che deve attendere finanziamenti più corposi (come l’incremento dell’acquisto di prestazioni sia in intra moenia sia dalla sanità privata convenzionata). Resta un dato: su questo provvedimento, che punterà anche ad arginare la fuga di medici dal sistema sanitario nazionale, si stanno creando enormi aspettative e questa sera, ospite della trasmissione su Raiuno Cinque minuti condotta da Bruno Vespa il ministro Schillaci dettaglierà le decisioni prese. Se non ci saranno alternative al percorso più lungo del disegno di legge, Schillaci spiegherà che è giusto coinvolgerà il Parlamento visto che è una riforma epocale per il sistema sanitario nazionale. Ma proprio per la valenza che ha acquisito questo provvedimento, a pochi giorni dalle elezioni europee, è possibile che al vertice di oggi partecipino direttamente anche i due ministri, Schillaci e Giorgetti. Commenta Maurizio Petriccioli, segretario generale Cisl FP: «La scelta tra ddl o decreto spetta al Governo. Quello delle liste di attesa è un problema da affrontare nel quadro di un intervento utile a ridisegnare complessivamente il sistema sanitario pubblico. Serve inoltre fare chiarezza sul sistema degli accreditamenti affinché il privato sia obbligato a rinnovare i contratti nazionali parallelamente ai rinnovi del settore pubblico».



