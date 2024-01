Musica, Pollice: dal 18 gennaio al via il tour a Pescara dei Solisti Aquilani

Si svolgerà a Pescara, domani giovedì 18 gennaio, il concerto dei Solisti Aquilani, la prima tappa di un tour di quattro eventi promosso dal Comitato Nazionale Italiano Musica. Dopo l’Abruzzo il noto ensemble si esibirà, con brani di Vivaldi e Johann Sebastian Bach, anche in Calabria e in Sicilia, precisamente a Cosenza, Lamezia Terme e Messina. L’iniziativa è parte del progetto Circolazione musicale in Italia. Dal 2005 il Cidim organizza tournée in Italia di orchestre, solisti e gruppi cameristici. In questo modo la nostra associazione segue il duplice obiettivo di promuovere occupazione tra i nostri migliori musicisti e aumentare le attività concertistiche nelle aree in cui devono essere potenziate”, ad annunciarlo in una nota il Vice Presidente del CIDIM (Comitato Nazionale Italiano Musica) e Presidente di AIAM (Associazione Italiana Attività Musicali), Francescantonio Pollice. Sul palcoscenico del Teatro Massimo di Pescara, domani sera alle ore 21, i Solisti Aquilani suoneranno con Giuliano Carmignola, fra i più grandi violinisti attivi nel panorama internazionale, che in alcuni brani del concerto duetterà con il primo violino dei Solisti Aquilani, Daniele Orlando. I Solisti Aquilani si avvalgono della direzione artistica di Maurizio Cocciolito. Il breve tour proseguirà venerdì 19 gennaio a Cosenza, Teatro Rendano, ore 19, sabato 20 gennaio a Messina, Palacultura Antonello, ore 18 e infine domenica 21 gennaio a Lamezia Terme, Teatro Grandinetti Comunale, ore 18. “Abbiamo scelto un gruppo di professionisti, da anni punto di riferimento anche a livello internazionale della musica classica e contemporanea con una produzione discografica di alto livello alle spalle, per un breve tour in alcune regioni del centro-sud. Il progetto del Cidim ‘Circolazione musicale in Italia’ si realizza con il contributo del Ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo dal vivo”, conclude Pollice.

© RIPRODUZIONE RISERVATA