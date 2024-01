«Sanità TàTà», la notte bianca nel Rione Sanità di Napoli tra musica, arte e cultura

Organizzata dalla Municipalità III in collaborazione con C’MoN produzioni e la direzione artistica a cura di Massimiliano Jovine e Gianni Simioli, «Sanità TàTà, La Notte della Musica al Rione Sanità», è l’ultimo evento in programma nell’ambito del progetto «Vedi Napoli a Natale e poi Torni», finanziato e promosso dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli.

Sabato 20 gennaio, il Quartiere Sanità si riempirà di musica nei quattro punti cardinali di Via Vergini, Via Arena alla Sanità, Piazza Sanità, Largo Fontanelle, a cui si aggiungono altre strade, animate da associazioni che operano sul territorio, per una grande festa.

«Dalle 18.00 a mezzanotte il Rione Sanità si animerà con la sesta edizione della manifestazione, che permette a turisti e cittadini di riscoprire l’identità di uno dei quartieri più antichi della città, in cui associazioni e commercianti, con il sostegno delle istituzioni, stanno investendo molto e in maniera sinergica per la sua riabilitazione e conoscenza. La musica riempirà il quartiere e turisti e cittadini saranno coinvolti nelle performance di musica in strada e nei percorsi di Musica narrata nelle chiese. Programmare eventi per un pubblico sempre più eterogeneo e in diversi spazi della città è una delle nostre prerogative e continueremo su questa strada, così come abbiamo fatto a Capodanno e a piazza Mercato per l'Epifania, nell’ottica di migliorare sempre i servizi e offrire occasione di incontro e svago a cittadini e turisti».

«È la grande festa del Rione Sanità, la sua Notte Bianca – dichiara Fabio Greco, presidente Municipalità III –. I cittadini, i commercianti del quartiere, l’intero Rione partecipa con entusiasmo al grande evento. Inoltre, fino a mezzanotte sarà possibile visitare, su prenotazione, le principali attrazioni turistico-culturali del quartiere: museo Jago, acquedotto Romano del Serino, Chiesa della Misericordiella e le catacombe San Gennaro».

Il palco di Piazza Sanità sarà particolarmente dinamico, con tantissimi artisti tutti dal sound diverso: Gabriele Esposito, Andrea Settembre, Greg Rega, Sara Penelope Robin, Silvia Uras, Plug, Mv Killa, Stè, Cecchy, Dipinto, Ars Nova e Bagaria Orchestar, Bimbi di fumo e Simona Boo, Gaié, Annibale, Vesuviano, Kamaak, Officina 011, Mixed by Erry, Marsica, Vincenzo Bles, Rico Femiano, Luciano Caldore, Monica Sarnelli, Gianni Fiorellino, Rayo, Milena Setola, Giuseppe Madonna, Dario Cuomo, Amed dj set, Gigi Soriani dj set.

«La vera linfa di Sanità TàTà sono gli artisti che partecipano sempre con entusiasmo e amore a sostegno di questo quartiere, simbolo di Napoli – dichiarano i direttori artistici Massimiliano Jovine e Gianni Simioli –. Questo evento non si potrebbe fare se non ci fosse il grande sostegno di tutti gli artisti che accettano di esibirsi senza percepire alcun tipo di compenso».

La presentazione dei live è affidata agli speaker di Radio Marte, media partner dell’evento.