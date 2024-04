La Russa: «Busto Mussolini? Era un regalo di mio padre, l'ho dato a mia sorella»

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha parlato a Pescara di alcuni cimeli di famiglia ereditati da suo padre durante l'evento di Fratelli d'Italia. Tra gli oggetti menzionati vi è il famoso busto di Mussolini, ora in possesso di sua sorella. «Non mi pento di aver conservato questi oggetti a casa. Che avrei dovuto fare? Gettare via un regalo di mio padre? Alla fine, ho deciso di darlo a mia sorella» ha spiegato La Russa.

Inoltre, La Russa ha espresso rimorso per un precedente commento fatto sulla dichiarazione di via Rasella, ammettendo di aver erroneamente descritto l'evento come l'opera di una "banda militare," un errore che, secondo lui, era presente anche in molti libri di storia. «Avrei dovuto documentarmi meglio; ho chiesto scusa per questo errore. Su questo punto, ho davvero motivo di pentirmi» ha aggiunto.