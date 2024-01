Porano: tre eventi live per la ripartenza della stagione dei concerti al The Garage Club

Anno nuovo e nuova musica al The Garage Club di Porano. Sta partendo infatti la stagione dei concerti con i primi tre eventi live.

Si comincia domenica 21 gennaio con il garage rock dei Chronics, storica band bolognese fondata alla fine degli anni '90 dalle sonorità punk e power pop. Domenica 4 febbraio sarà invece la volta di Nathalie, la celebre cantautrice italiana vincitrice del talent show X Factor e già voce del Festival di Sanremo che presenterà il suo nuovo album dal titolo Freemotion.



Spazio all’improvvisazione e alle performance estemporanee domenica 25 febbraio con l’ormai consolidato format “La domenica andando alla… Jam!”, dove musicisti e appassionati del settore si ritrovano sul palco per suonare insieme e trascorrere un allegro pomeriggio in musica.



Tutti gli eventi hanno inizio alle 17.30 e sono promossi dall’associazione culturale 2 Play, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto. L’ingresso è riservato ai soci.

Per informazioni sulle modalità di associazione e sulle attività dell’associazione culturale 2 Play è possibile scrivere all'indirizzo associazione2play@gmail.com oppure visitare il sito web http://associazione2play.altervista.org/.