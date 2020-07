Fiorentina, Aquilani nuovo tecnico della Primavera

Alberto Aquilani è il nuovo allenatore della Primavera della Fiorentina. Lo ha comunicato la società viola attraverso i propri canali ufficiali. L'ex Roma, che con la maglia giallorossa ha vinto 2 Coppe Italia e 1 Supercoppa Italiana, ha già avuto un'esperienza in panchina, sempre con la società del presidente Commisso. Nella prima parte della stagione chiusa per la pandemia, ha guidato infatti l'under 18 del club gigliato, prima di approdare a gennaio nello staff di Beppe Iachini come collaboratore tecnico. Adesso una nuova avventura, sicuramente più importante di quelle appena passate, che possono aprire una carriera importante per il romano e romanista.

