Torino, in arrivo la mostra "Picasso Rendez-vous" a Palazzo Saluzzo Paesana: info e biglietti

Martedì 20 Giugno 2023, 16:12 - Ultimo aggiornamento: 16:16







Fotografie, litografie, ceramiche, sculture e incisioni. Tutto in un unico imperdibile

appuntamento nell’autunno torinese. Questi i contenuti della mostra organizzata da

Radar Eventi Culturali, Extramuseum arte e scienza, PTK Piemonteticket, in stretta

collaborazione con la Administration Picasso e inserita nel calendario ufficiale delle

celebrazioni a mezzo secolo dalla morte del grande artista: Pablo Picasso, un personaggio incredibile che con la sua creatività e la sua attività ha

rappresentato un raccordo decisivo tra la tradizione ottocentesca e l’arte

Un approccio creativo poliedrico e innovativo in tutte le arti.

Getty Images. 1961. Succession Picasso @2023_20144153.jpg" />

L’esposizione è curata da Jean Christophe Hubert ed è accompagnata da un

separato percorso fotografico curato da David Lawrence di Templar de Presse.

Sarà ospitata presso i saloni settecenteschi di Palazzo Saluzzo Paesana, nel cuore

della città di Torino in Via della Consolata, con ingresso da Via Bligny, 2.

“Come curatore della mostra – dichiara Hubert – sono molto orgoglioso di

presentare lo spirito creativo dell’artista anche nei confronti delle arti grafiche.

Spesso trascurato, questo aspetto riassume tuttavia in modo perfetto la

conclusione dell’immensa eredità artistica lasciata da Picasso nel 1973”.

I biglietti saranno in vendita dal 19 giugno su www.ticket.it.

A partire dal 12 ottobre, la mostra sarà aperta il giovedì e venerdì dalle 14 alle 19, il

sabato e la domenica dalle 10 alle 19 con ingresso intero a 16 euro, ridotto (fino a

ragazzi di 14 anni) a 12 euro. Gli ingressi saranno ogni mezz’ora, vista la capienza

limitata è consigliata la prenotazione. Per ogni informazione sulla biglietteria: info@rendezvous-torino.it