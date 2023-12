Morti uomo e donna travolti nella notte da un treno a Mantova: si ipotizza il suicidio della coppia

Mantova, un uomo e una donna sono morti nella notte travolti da un treno in aperta campagna sulla linea per Milano, nei pressi di un passaggio a livello. I cadaveri della coppia sono stati trovati, dopo lunghe e faticose ricerche per l'oscurità e la pesante nebbia, in località Quattro Venti nel Comune di Curtatone, alle porte di Mantova.

Dai primi accertamenti si tratterebbe di due 50enni residenti in provincia di Mantova, legati da un rapporto affettivo. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto e per stabilire se si è trattato di un suicidio, come sembra essere più probabile, o di un incidente.

Il convoglio passeggeri proveniva da Milano ed era diretto a Mantova: viaggiva a circa 130 chilometri orari e il macchinista non ha potuto fare nulla per evitare di travolgere la coppia.