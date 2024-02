Coppia di turisti in vacanza si picchia davanti al figlio. La moglie all'ospedale

Lite tra coniugi: la moglie finisce in ospedale. E’ accaduto in un Comune dell’Alto Sangro, all’esterno di una struttura ricettiva, dove la coppia di turisti 40enni, stava trascorrendo una vacanza, insieme al loro figlio minore. Quello che doveva essere un periodo di relax e serenità, si è trasformato in una situazione di emergenza, quando la discussione tra i due, ha preso improvvisamente una piega violenta, sfociando in un alterco fisico. Come risultato, entrambi i coniugi sono rimasti feriti: l’uomo ha riportato una contusione all’occhio, mentre la donna, ha subito traumi da richiedere cure mediche immediate, nello specifico, ematomi diffusi su tutto il corpo e un trauma cranico.

Dopo essere stata trasportata d’urgenza in ospedale, la donna è stata sottoposta a una serie di accertamenti diagnostici, per valutare l’estensione delle sue ferite e garantire il trattamento adeguato.

Vista la situazione clinica, i medici in servizio, hanno consigliato il ricovero, ma la donna si sarebbe rifiutata di restare in osservazione, firmando le dimissioni, con prognosi di 20 giorni.

L’indomani, tornata in ospedale, impaziente di svolgere altri controlli, avrebbe maltrattato verbalmente i sanitari, impegnati con altri pazienti. Questo comportamento, ha sollevato ulteriori preoccupazioni sullo stato emotivo della donna.

I carabinieri della Compagnia di Castel di Sangro, hanno informato il magistrato di turno e avviato indagini per chiarire la dinamica degli eventi e determinare eventuali responsabilità. Al momento, non è stato attivato il “codice rosso” e non è stata disposta nessuna misura nei confronti dell’uomo, che si sarebbe allontanato dall’Alto Sangro, con il figlio.