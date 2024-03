Castel di Sangro, coppia di lontre trova casa nel fiume Zittola

Una coppia di lontre torna, dopo oltre 50 anni, a ripopolare il fiume Zittola, a Castel di Sangro, in provincia dell'Aquila. Segno di salute ambientale. L’evento ecologico di rilevanza significativa ha attirato l'attenzione di studiosi e ambientalisti, in quanto rappresenta un importante indicatore, delle ottime condizioni del corso d'acqua. Le lontre sono mammiferi carnivori semiacquatici, noti per la loro agilità nell'acqua e per il loro ruolo cruciale, negli ecosistemi. Tuttavia, negli ultimi decenni, molte popolazioni di lontre hanno subito un grave declino a causa della perdita dell'habitat, dell'inquinamento ed altro. Gli studiosi ritengono che la presenza delle lontre, sia indice di un ambiente fluviale sano e ben conservato, in grado di fornire loro cibo sufficiente e un habitat adatto alla riproduzione.

Per Maurizio D’Amico, veterinario della Asl ed esperto della fauna autoctona, si tratta di un evento importantissimo. «Le lontre si erano estinte intorno alla fine degli anni '60 - spiega Maurizio D’Amico - perché le leggi dell’epoca, le consideravano animali nocivi e concorrenti dei pescatori. Poi, per fortuna, sono intervenute nuove leggi di protezione, a livello europeo, tanto che la lontra è stata inserita nella direttiva habitat, proprio come l’orso bruno marsicano. Ora siamo nel periodo degli accoppiamenti. Si spera che la popolazione cresca, perché la specie, schiva e notturna, ha il ruolo di conservare la sanità della popolazione delle proprie prede, impedendo, quindi, il diffondersi di malattie contagiose.

L’ambiente delle acque dove vivono le lontre deve essere sufficientemente pulito. I nostri fiumi, nonostante gli attacchi degli anni passati, sopravvivono in salute. E la natura, dimostra di essere resistente».