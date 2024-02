Lunedì 19 Febbraio 2024, 09:01

SAN VALENTINO

I figli degli sposi tengono i loro amori per mano, si sono messi il vestito buono e qualcuno indossa pure la cravatta. Le ragazze non hanno rinunciato alle scarpe col tacco e cercano appoggio nel braccio di qualche amico nelle vicinanze per dar modo, ad un piede alla volta, di riposare. La basilica di San Valentino, dove si festeggiano i 25 anni di matrimonio, è gremita. Andrea Capuano e Ettore Grieco escono sul sagrato per riprendere fiato; vengono da Siena, sono a Terni per festeggiare le nozze d'argento di amici dei loro genitori. Sono giovanissimi, quindici anni ciascuno e all'amore ci pensano come qualcosa di lontano di cui si interesseranno più avanti. Di San Valentino hanno sentito parlare, ma della sua vita e delle varie leggende che lo vedono protagonista non sanno nulla.

Anzi prima dell'invito per le nozze d'argento non sapevano nemmeno che, il protettore degli innamorati, fosse di Terni.

«Io credo che quando si sta con una persona bisogna sempre chiarirsi e parlare e poi se in famiglia accade qualcosa di tragico non bisogna andarsene per non pensarci più, per cercare di dimenticare. Bisogna farsi forza insieme», dice Ettore Grieco. Arrivano altri giovani con mazzi di fiori per i loro genitori.

Alessandro Gatti e Federica Costanzi quando escono dalla basilica hanno le loro figlie a fare la claque. «Possiamo appendere noi il cuore su cui avete scritto la vostra frase», chiede con grande dolcezza una di loro. Su quel cuore mamma e papà hanno scritto un grazie enorme per tutto quello che hanno ricevuto. Ad ogni coppia il comitato dei festeggiamenti valentiniani regala un cuore rosso su cui scrivere una frase che racconti il loro amore.



Paola Moretti e Alessandro Ubaldi hanno anche loro figli al seguito che li cercano tra la folla. Paola non ha dubbi il suo amore lo risposerebbe ancora una volta. «Ero convintissima quando ci siamo sposati 25 anni e fa e lo sono ancora oggi», dice guardando suo marito che contraccambia un gran sorriso. Ecco l'Amore è quello che chi festeggia i 25 anni di matrimonio chiama in causa come alleato per risolvere i problemi che inevitabilmente si trovano lungo una vita a due. «Per arrivare al traguardo dei 25 anni di matrimonio ci vuole tanto rispetto dell'altro. Mio marito mi rispetta per come sono con pregi e difetti ed anche per questo siamo qui a festeggiare il nostro anniversario», racconta Rosella Varazi, moglie di Marco Panetti. Per Fabrizio Cosimi per arrivare a festeggiare 25 anni di vita insieme cui vuole anche una bella dose di pazienza. «Noi siamo stati fidanzati undici anni prima di sposarci e se non avessimo avuto la pazienza di sopportare anche quello che dell'altro piace di meno oggi non saremo qui, felici e sereni» dice Fabrizio. Sua moglie Samuela Isidori concorda e chiama a raduno i figli. Si va tutti a pranzo insieme per festeggiare Amore e pazienza.



