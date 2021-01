Milano, da oggi è vietato fumare in stadi e parchi. E dal 2025 sempre vietato all'aperto

Milano è sempre più "smoke free": dopo la regola - in vigore da oggi - che vieta di fumare in alcune zone aperte come le fermate dei mezzi, i parchi, le aree per cani, i cimiteri e gli stadi, ecco in arrivo una nuova restrizione. Dal primo gennaio 2025, infatti, il divieto di fumare all'aperto verrà esteso senza distinzioni a tutte le aree pubbliche. Lo ha stabilito il Comune di Milano con l'approvazione, il 19 novembre scorso, del nuovo Regolamento per la qualità dell'aria. Già oggi le sanzioni per chi non rispetta il divieto vanno da 40 a 240 euro. Il nuovo divieto - invece - entrerà in vigore in modo soft: sarà possibile fumare all'aperto in quei luoghi se ci si trova a distanza di 10 metri dalle altre persone.

