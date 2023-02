Naufragio Crotone, fermati 2 presunti scafisti: recuperate altre 3 vittime. Il capo dei sommozzatori: «Una tragedia»

Sono proseguite per tutta la notte le ricerche dei dispersi del naufragio di migranti avvenuto ieri mattina davanti alle coste di Steccato di Cutro, nel Crotonese. Due motovedette della Guardia costiera hanno perlustrato tutta la zona, con l'aiuto dei Vigili del fuoco ma finora non risultano altri ritrovamenti. Sono 59 le vittime accertate, ma sarebbero ancora decine i dispersi. Non si conosce il numero esatto. Arrivati anche i sommozzatori da Messina. Il mare è molto agitato e il vento forte.