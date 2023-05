Meteo, quanto dura ancora il maltempo? Ultimi giorni di freddo, poi arrivano sole e temperature estive

Un vortice ciclonico sta tenendo sotto scacco molte regioni italiane: il suo movimento da nord verso sud farà sì che nei prossimi giorni il maltempo si sposterà sempre più verso le regioni meridionali, liberando dalle piogge quelle settentrionali. L’influenza del ciclone sarà attiva e importante almeno fino a mercoledì poi, per qualche giorno, tornerà l’alta pressione.

Allerta meteo arancione e gialla il 2 maggio per maltempo, ecco le regioni a rischio

Le previsioni meteo

Nella giornata odierna avremo condizioni di maltempo diffuso al Nordest e su gran parte del Centro-Sud. Le precipitazioni potranno presentarsi anche sotto forma di temporale con grandine e addirittura di nubifragio sull’Emilia Romagna e sulla Calabria tirrenica. Al Nordovest il tempo comincera a migliorare gradualmente a partire dal Piemonte e dalla Liguria. Grazie a questo miglioramento le temperature torneranno a misurare valori miti, rimarranno ancora piuttosto fresche dove agira il maltempo.

Miglioramento da mercoledì

Nella giornata di mercoledì si avra un ulteriore miglioramento al Nord dove il sole sara prevalente, mentre il maltempo continuera a colpire diffusamente il medio e basso Adriatico, il resto del Sud e localmente anche il Lazio.

🔴⛈ Giornata di #maltempo su molte regioni: #nubifragi, forti temporali e possibili #allagamenti. Ecco la situazione e la possibile evoluzione #meteo per le prossime ore ⤵https://t.co/E8lDEPe9pu — 3B Meteo (@3BMeteo) May 2, 2023

Da giovedì si alzano le temperature

Per avere un deciso e più ampio miglioramento dovremo aspettare giovedì quando il sole sarà prevalente al Centro-Nord e dal pomeriggio anche al Sud. Sarà da questa giornata infatti che un promontorio di alta pressione avanzerà deciso sull’Italia, garantendo non solo un tempo soleggiato, ma anche un importante aumento delle temperature.

Oltre al maltempo saranno anche le temperature che diventeranno le protagoniste dei prossimi giorni, infatti grazie al maggior soleggiamento e nel contempo all’aria piu calda che alimentera l’alta pressione i valori termici diurni saliranno facilmente oltre i 23° al Nord, in Toscana e in Sardegna. Tra giovedi e sabato prossimi si raggiungeranno addirittura picchi quasi estivi. Basti pensare che sulle valli dell’Alto Adige si toccheranno i 28°, sulla Pianura Padana e in Sardegna i 25-26°.