Massa Carrara unica meta italiana nella lista New York Times delle 52 nel mondo da visitare nel 2024

Il New York Times come ogni anno nel mese di gennaio stila una lista delle 52 mete da visitare. Dalla Nuova Zelanda alle Hawaii, da Singapore al Cile, passando per la Svizzera e i Caraibi. L'Italia da questa classifica non poteva essere esclusa, ovviamente, ma a sopresa come meta turistica del 2024 è stata inserita Massa-Carrara.

La sorpresa è massa-Carrara, Massa o Carrara?

La sorpresa più grande per l'Italia è Massa-Carrara che non solo è stata inserita nella lista delle 52 mete turistiche per il New York Times ma si trova anche al 17esimo posto. Il giornale americano la definisce come la patria dei marmi diventati capolavori d'arte. La patria dei marmi però in realtà si trova a Carrara ma a Massa (che comunque anticamente si chiamava Massa di Carrara) si possono ammirare i tesori di Palazzo Ducale e del castello Malaspina.