Tornado e grandine, otto anni di escalation: l'Italia simile alla Florida, cosa sta succedendo?

IL CAMBIAMENTOPer certi versi l'Italia è diventa un po' come la Florida e la Louisiana. Uno studio, pubblicato sull'International Journal of Climatology, ha analizzato, tra il 2007 e il 2016, 10 anni di trombe d'aria e trombe marine che hanno interessato il nostro paese. I risultati sono spaventosi. In alcune aree, come la Liguria, la costa laziale, il Salento e la Pianura Padano-Veneta, la frequenza dei tornado è risultata pienamente confrontabile con quella di alcuni stati degli Usa più soggetti a questi fenomeni. E non si tratta solo di deboli trombe marine che si dissolvono poche centinaia di metri dopo aver toccato terra. Nei 10 anni di analisi sono stati anche registrati 25 casi che hanno provocato danni significativi. Sono i tornado che appartengono al Livello 2, 3 o 4 della «scala Fujita», utilizzata per stimare l'intensità del fenomeno a partire dai danni causati sul territorio. Questa escalation di eventi meteo estremi, non sembra essersi arrestata neanche quest'anno.

L'ESCALATION

«Dall'inizio dell'estate sono già 117 gli eventi climatici estremi che hanno flagellato l'Italia con tempeste di grandine, nubifragi, trombe d'aria, fulmini, pioggia violenta e forte vento», riferisce Coldiretti sulla base dei dati Eswd. Danni ingenti sono stati segnalati anche in quest'ultima ondata di maltempo, caratterizzata da eventi estremi. Come la tempesta di vento, pioggia e grandine, che due giorni fa ha colpito la costa adriatica da Milano Marittima a Pescara, dove sono caduti 120 millimetri di pioggia in meno di un'ora. Il bilancio è particolarmente grave in Abruzzo, dove alcune strade sono franate, e le coltivazioni risultano distrutte.