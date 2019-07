Maltempo, a Pescara chicchi di grandine come arance: 18 feriti e auto distrutte

Violenta grandinata a Pescara e su parte della costa abruzzese, con chicchi grandi come arance. Diciotto le persone fino ad ora finite in pronto soccorso per le ferite provocate dalla grandinata. In ospedale anche una donna incinta, con ferite al volto e al capo. I pazienti, apprende l'ANSA in Pronto Soccorso, hanno riportato contusioni e ferite, principalmente al capo, e sono tutti da suturare. Nel capoluogo adriatico, in particolare, il fenomeno ha provocato danni consistenti: auto e tetti danneggiati, parabrezza e vetri infranti.



Violenta ondata di maltempo, come da previsioni, sulla costa adriatica abruzzese. Dopo aver colpito in tarda mattinata Pineto e Silvi (Teramo), un forte temporale si è abbattuto su Pescara, accompagnato da una lunga grandinata, con chicchi del diametro da 3 a 5 cm. Numerosi i disagi per la circolazione anche nell'entroterra.



Sulla superstrada che da Teramo conduce al mare automobili ferme in coda per scarsa visibilità. Nei centri abitati si segnalano danni alle automobili, molte con il parabrezza sfondato dalla grandine.



Non c’è più la grandine di una volta! Pescara 10 Lug.19 #maltempo pic.twitter.com/wTbfTjmfok — Antonio De Antonis (@a_deantonis) 10 luglio 2019

