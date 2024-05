Festa della Mamma, quando si festeggia e perché: le origini, la data (che cambia da Paese a Paese) e le curiosità

Ogni anno, milioni di persone in tutto il mondo celebrano una delle giornate più affettuose di tutte: la Festa della Mamma. Questo giorno speciale è dedicato a onorare le mamme e tutte le figure materne, come nonne, suocere e madri adottive, per il loro amore incondizionato e il sostegno costante che offrono ai figli. Tuttavia, nonostante la sua popolarità globale, la data di questa celebrazione varia notevolmente da un paese all'altro, riflettendo le diverse tradizioni culturali e storiche. Quest'anno si festeggerà il 12 maggio, vediamo perché.