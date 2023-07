Morto 15enne in moto a Crotone: Karol Rizza ha perso il controllo ed è finito contro un muro

Non ce l'ha fatta. È morto stamani Karol Rizza, il ragazzo di 15 anni della frazione Papanice di Crotone che ieri era stato ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro in seguito alle ferite riportate in un incidente sulla moto. Il giovane è stato vittima di un incidente avvenuto a Papanice, in via Calabria, nei pressi dell'edificio scolastico: per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della motocicletta finendo contro un muro.

Morto un 15enne a Crotone: Karol era in moto ed è finito contro un muro

Sulle cause sta svolgendo accertamenti la Polizia di Stato anche se, al momento dell'arrivo della squadra volanti sul luogo dell'incidente, non c'era alcun mezzo sulla strada. L'impatto contro il muro è stato violentissimo.

Il 15enne ha riportato gravissime ferite e per questo era stato trasportato prima al pronto soccorso dell'ospedale di Crotone e da qui, considerate le sue condizioni, trasferito in ambulanza nella notte al Pugliese-Ciaccio di Catanzaro.