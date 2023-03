Latina-Crotone, partita spettacolare: al Francioni finisce 2-2/La diretta

Al Francioni è finita 2-2. L'arbitro nega ai pontini l'ultimo contropiede e fischia con i nerazzurri lanciati verso la metacampo avversaria.

Tre minuti di recupero.

All'82' l'arbitro non concede il vantaggio al Latina con Ganz che si stava involando e ammonisce Golemic. I nerazzurri ci credono, ma il Crotone non molla un metro.

All'80' Calabrese trova il terzo gol per il Latina, ma il guardialinee segnala il fuorigioco. Delusione sugli spalti del Francioni

Partita senza esclusione di colpi, il Latina nel giro di altri tre minuti riagguanta il pareggio. Un tiro di Ganz sbatte sui piedi del difensore Golemic e beffa il portiere Branduani. Questo Latina ha carattere.

Passano tre minuti e il Crotone torna in vantaggio con Carraro che era appena entrato. Il giocatore piazza un tiro preciso da dentro l'area: ospiti di nuovo in vantaggio: 1-2.

Al 62' Latina pareggia. Dopo una azione insistita dentro l'area del Crotone, con proteste dei nerazzurri per un fallo su Ganz, ci pensa Riccardi che appena dentro l'area dallo spigolo sinistro azzecca un tiro da cineteca che si infila all'incrocio dei pali. Al Francioni squadre in partià: 1-1.

Al 60' ritmi alti al Francioni e bella partita. Gli ospiti premono ma il Latina ribatte colpo su colpo e si presenta spesso in area avversaria. Entrambe le squadre però non trovano la conclusione.

Al nono minuto della ripresa Ganz vicinissimo al pareggio: centravanti bravo ad approfittare ingenuità della difesa, recupera il pallone ma dallo spigolo dell'area piccola non riesce a trovare la porta. Il suo pallone attraversa lo specchio ed esce dalla parte opposta.

Al quarto minuto del secondo tempo il Crotone passa a Latina con un gol di Vitale: il suo tiro da trenta metri ha sorpreso la difesa pontina e il portiere Tonti.

Il primo tempo si era chiuso sullo 0-0. Nei minuti di recupero una occasione d'oro divorata dal Latina Calcio: Rosseti era stato bravo a recuperare un pallone e involarsi in contropiede, ma il suo cross, con Ganz completamente solo all'altezza del dischetto del rigore, è risultato fuori misura e imprendibile per il centravanti. Un risultato giusto con due buone occasioni sul taccuino, una per parte, fallite dalle due squadre. Il Crotone ha colpito il palo con un colpo di testa del centravanti. Il Latina ha risposto con Ganz che completamente solo in mezzo all'area ha sfiorato l'eurogol: la mezza rovesciata non ha avuto fortuna, il tiro ha rimbalzato sul terreno ed è schizzato appena sopra la traversa a portiere battuto. Dopo cinque minuti di recupero squadre negli spogliatoi.