Karol Rizza morto in ospedale, il ragazzo di 15 anni è finito contro un muro mentre guidava la moto

Un terribile incidente con la moto e Karol Rizza, 15 anni, è morto nel reparto di rianimazione di Catanzaro. Il giovane è stato vittima di un incidente avvenuto a Papanice, in via Calabria, nei pressi dell'edificio scolastico: per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della moto finendo contro un muro.