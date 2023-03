Sabato 18 Marzo 2023, 06:00

Si dimette il direttore generale Francesco Pistolesi, mentre la Viterbese prepara il delicato scontro di domani contro il Crotone, dove la compagine gialloblù è chiamata a fare punti per preservare almeno il penultimo posto in classifica e soprattutto per non scivolare a più di 8 punti di distanza dalla quintultima.

Dopo tre anni, in cui è stato sempre un prezioso collaboratore del presidente Marco Romano, Pistolesi ha deciso di rassegnare le dimissioni per divergenze con la società come si evince dalle sue dichiarazioni di addio. La decisione dell’ormai ex direttore generale della società di via della Palazzina è arrivata nella tarda serata di giovedì. «Ringrazio il presidente Romano per l’opportunità che mi ha dato rew anni fa e tutto il mondo viterbese che mi ha formato e fatto crescere a livello professionale e umano - ha detto -. A volte nel calcio, come nella vita, si possono avere idee diverse e nessuno è obbligato a fare una cosa che non condivide. Un saluto particolare a tutti i dipendenti, allo staff tecnico, a tutti i calciatori della prima squadra e della primavera e ai tifosi che hanno sempre sostenuto la squadra. Forza Viterbese!». Tra i meriti di Pistolesi in questi anni c’è stato anche quello di aver dato un contributo fondamentale per la costruzione della squadra primavera che la scorsa stagione ha vinto il campionato, conquistando la promozione nel torneo di Primavera 2 che sta disputando tuttora nel corso di questa stagione.

Tornando alla prima squadra che domani sarà di scena allo stadio Ezio Scida di Crotone, ancora una volta il tecnico Giovanni Lopez sarà costretto a fare dei cambi in difesa visto che mancherà il centrale Luca Ricci squalificato per un turno dal giudice sportivo. Fortunatamente rientra Cristian Riggio, che invece aveva saltato la partita di mercoledì scorso disputata allo stadio Enrico Rocchi contro il Taranto. Il reparto arretrato a tre sarà formato da Ingegneri, Riggio e Monteagudo. In attacco rientra invece Sulayman Jallow, anche lui assente nel turno infrasettimanale di mercoledì scorso per squalifica. La partita di domani in Calabria sarà diretta da Gianluca Grasso di Ariano Irpino, il fischietto campano aveva già arbitrato la Viterbese in questa stagione in occasione della seconda giornata di campionato quando i gialloblù hanno impattato per due a due contro la Fidelis Andria. Una sua direzione scatenò però molte polemiche la scorsa stagione nella gara casalinga contro l’Ancona quando in pieno recupero non concesse un calcio di rigore per un tocco di mano nell’area marchigiana.