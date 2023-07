Incidenti, Steven torna a casa dopo il coma: grande festa nel bar del paese

Il giorno di Steven. Il giorno dei sorrisi e delle speranze. Dei sogni. Ieri sera è tornato a casa dopo il coma. Grande festa a Camarda nel bar del paese. I paesani, gli amici e i familiari, tantissimi, hanno accolto così il 23enne Steven Polidoro, tornato a casa dopo mesi di ospedale, a causa del terribile incidente in moto del 25 agosto del 2022.

Le sue condizioni erano disperate. Rianimazione, reparto di neurochirurgia all'Aquila e poi una lunga degenza a Popoli nel centro regionale del risveglio e della riabilitazione Manuela Verna, curato dall'equipe del professor Carlo D'Aurizio e voluto dai genitori di Manuela, proprio per sostenere le famiglie impegnate in questi difficili percorsi.

Un anno doloroso, ma Steven ha vinto la sua battaglia e anche se il percorso sarà ancora lungo il miracolo della vita ha prevalso.

La sua mamma, Samanta Ludovici, gli è stata sempre accanto come la fidanzata Alessia e tutti i familiari. Sui social hanno condiviso i progressi di una complessa riabilitazione. Ma ora per Steven può iniziare una nuova vita. Potrà pian piano tornare a suonare l'organetto, a immaginare e progettare tutte quelle cose che non ha potuto fare in questo anno "sospeso".