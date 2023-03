Domenica 19 Marzo 2023, 05:40

Dimenticare il Taranto per tornare ad alimentare le speranze di salvezza, anche se c’è un Everest da scalare. Crotone, stadio Ezio Scida ore 14,30, nella terra di Pitagora la Viterbese dovrà inventare il modo di fare punti contro la corazzata locale costruita per ritornare immediatamente in Serie B. La delicatissima posizione in classifica dei gialloblù non le permette infatti il lusso di una battuta d’arresto. Nelle precedenti partite, la Viterbese ha comunque dimostrato di potersela giocare con tutti e il tecnico Giovanni Lopez ci crede.

«Da quando ci sono io, per punti conquistati, siamo in media salvezza - ha detto l’allenatore - eravamo ultimi mentre adesso siamo penultimi e comunque dentro i play-out. Per quanto riguarda l’approccio alla gara, abbiamo sbagliato una partita che è quella di mercoledì scorso contro il Taranto e comunque abbiamo guadagnato un punto. Nelle partite precedenti abbiamo poi dovuto far fronte a tante assenze. A Crotone mi aspetto l’atteggiamento di sempre, c’è rispetto per una squadra che sicuramente è più forte di noi, ma dovrà dimostrarlo sul campo. Abbiamo già battuto il Catanzaro e non è detto che non possiamo andare a Crotone e ripetere l’impresa».

In difesa mancherà per squalifica Luca Ricci e questa è un’assenza pesante. Rispetto al turno infrasettimanale di mercoledì scorso rientra però Cristian Riggio che andrà a formare il reparto arretrato insieme al riconfermato Ingegneri e a Monteagudo. A centrocampo è ballottaggio tra Megelaitis e Rabiu. Nel caso in cui il lituano dovesse non essere ancora in perfetta forma, dovrebbe essere l’ex Modena a giocare dall’inizio. In attacco rientra Sulayman Jallow. Vista la lunga trasferta da affrontare, la Viterbese è partita ieri subito dopo l’allenamento di rifinitura mattutino.

Tra i calabresi non ci sarà il forte attaccante Augustus Kargbo, che ha risposto alla chiamata della sua Nazionale e al centrocampista rumeno Vasile Mogos. Il tecnico locale Lamberto Zauli teme comunque i gialloblù. «La Viterbese ha giocatori importanti e un allenatore che conosco e stimo - ha detto - per me è una sorpresa vederli in questa posizione di classifica».

COSÌ IN CAMPO

Crotone (3-5-2) Dini; Gigliotti, Golemic, Cuomo; Calapai, Vitale, Petriccione, D’Errico, Tribuzzi; Chiricò, Gomez. A disp. Branduani, Lucano, Giron, D’Ursi, Cernigoi, Papini, Carraro, Crialese, Spaltro, Pannitteri, Awua. All. Lamberto Zauli.

Viterbese (3-5-2) Bisogno; Riggio, Ingegneri, Monteagudo; Pavlev, Mungo, Megelaitis, Mastropietro, Devetak; Jallow, Polidori. A disp. Dekic, Rabiu, D’Uffizi, Polidori, Marenco, Barillà, Mbaye, Andreis, Montaperto, Semenzato. All. Giovanni Lopez

Arbitro: Gianluca Grasso di Ariano Irpino