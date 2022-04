Incidente in Friuli, tre morti in un frontale sulla Statale Carnica: forte pioggia al momento dello schianto

Tre persone sono morte in uno scontro frontale avvenuto questo pomeriggio tra due auto, lungo la statale 52, al confine tra i comuni di Cavazzo Carnico (Udine) e Tolmezzo. Nello schianto sono deceduti un uomo che viaggiava da solo in una delle vetture ed entrambi gli occupanti - un uomo e una donna - di un'altra auto, una utilitaria. Sul posto stanno operando le forze dell'ordine e i soccorritori.

Friuli, tre morti in uno scontro frontale sulla Statale Carnica

Sono tutte della zona le tre vittime del gravissimo incidente stradale avvenuto lungo la statale 52, lungo un ponte sul fiume Tagliamento, tra Cavazzo Carnico e Tolmezzo (Udine). L'urto è stato così violento che i soccorritori hanno avuto grandi difficoltà a estrarre i corpi dalle lamiere e ancor di più a identificarli. Per il momento si è appreso soltanto che il conducente di una delle due auto coinvolte, una Saab station wagon, è un uomo di 45 anni; una delle due vittime trovate prive di vita nel secondo veicolo - una Fiat 500 - è invece una donna, di 72 anni.

Forte pioggia al momento dello schianto

La strada è ancora chiusa al traffico in entrambe le direzioni per consentire di ultimare i rilievi e terminare le operazioni di rimozione. Al momento del tremendo urto batteva nella zona una fitta pioggia e il fondo stradale era viscido. Tra le possibili cause dello scontro frontale, potrebbe essere un sorpasso azzardato, un momento di distrazione o un malore di uno degli autisti. Sul posto stanno operando Carabinieri, Vigili del fuoco e personale sanitario. E si registrano pesanti disagi al traffico.