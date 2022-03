Incidente a Regina Pacis tra due autovetture, tre persone sono rimaste ferite

RIETI - Incidente stradale in via Ferrari a Rieti nel quartiere di Regina Pacis. Due autovetture, per cause ancora in fase di accertamento e analisi, si sono scontrate secondo una traiettoria latero-frontale finendo affiancate contro l'impalcatura di un palazzo in prossimità dell'ingresso dello stabile.

Sul posto è stato reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per consentire agli occupanti di poter uscire dalle due auto unitamente al personale della Squadra volante e del 118 con un'autoambulanza. Tre le persone rimaste coinvolte.