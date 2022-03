Cisterna, ancora un incidente: frontale tra due auto in via Lucca

Frontale fra due auto questo pomeriggio nella zona artiginale di Cisterna. Un Suv Toyota e una Volkswagen Golf si sono scontrate all'ingresso di via Lucca, fortunatamente senza conseguenze per i due automobilisti a bordo, un 64enne e un 20enne entrambi residenti a Cisterna. Sono intervenuti gli agenti della polizia Locale che hanno effettuato i rilievi per poter risalire all'esatta dinmica dell'incidente. Il traffico è stato deviato fino all'intervento di una ditta specilizzata che ha effettuato la bonifica del manto stradale invaso da detriti e liquidi persi dai due mezzi incidentati.