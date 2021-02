Incidente frontale in provincia di Bari: morta 20enne di Ruvo di Puglia

Incidente mortale questa mattina in provincia di Bari, sulla strada provinciale 56, fra Molfetta e Ruvo di Puglia. Lo scontro frontale fra due auto è stato fatale per una ragazza di 20 anni di Ruvo. L'incidente, avvenuto intorno alle 9, ha coinvolto una Fiat Punto e una Volkswagen Golf. Secondo le prime ricostruzioni la Punto guidata dalla ragazza, dopo essersi scontrata in una curva con l'altro veicolo, è finita in un terreno agricolo. I sanitari del 118 hanno estratto la 20enne dalle lamiere dell'auto, ma per lei non c'è stato nulla da fare.

Ultimo aggiornamento: 11:56

